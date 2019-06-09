Belhanda'nın tek hayali İspanya'da oynamak

Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya basınında yer alan iddialara göre, Betis'in hocası Setien, Faslı yıldızı takımında görmek istiyor.

Setien, kendilerinin de Fas'la aynı sistemde oynadıklarını belirterek, Belhanda için "Alınması mükemmel olur" raporu verdi. Betis'in, Belhanda için kısa süre içinde Galatasaray ile kontak kurması bekleniyor.

Belhanda'nın menajeri D'Avila da açıklamasında, "Belhanda şu anda Galatasaray'da mutlu ancak biz önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Monaco hâlâ onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad transfer etmeyi çok istiyor. İspanya La Liga'da oynamak gibi bir hayali var. Ne olacak, göreceğiz" dedi.

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