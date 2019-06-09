09 Haziran 2019 Pazar 14:05 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:05
Belhanda'nın tek hayali İspanya'da oynamak
Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi. Oyuncu da La Liga'yı istiyor
Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya basınında yer alan iddialara göre, Betis'in hocası Setien, Faslı yıldızı takımında görmek istiyor.
Setien, kendilerinin de Fas'la aynı sistemde oynadıklarını belirterek, Belhanda için "Alınması mükemmel olur" raporu verdi. Betis'in, Belhanda için kısa süre içinde Galatasaray ile kontak kurması bekleniyor.
Belhanda'nın menajeri D'Avila da açıklamasında, "Belhanda şu anda Galatasaray'da mutlu ancak biz önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Monaco hâlâ onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad transfer etmeyi çok istiyor. İspanya La Liga'da oynamak gibi bir hayali var. Ne olacak, göreceğiz" dedi.
(Takvim)