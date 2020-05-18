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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59

Belhanda'nın menajeri teklifleri açıkladı

Belhanda'nın menajeri teklifleri açıkladı

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Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.

Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması geldi.

3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyleyen William D'Avila Fransa ve Arabistan'dan teklifleri duyurdu

"BELHANDA'YA TEKLİFLER VAR"

Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi kalan oyuncu için 3 takımın takipte olduğunu belirten D'Avila, Al Massae'ye verdiği demeçte, "Monaco hala Belhanda ile ilgileniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Ittihad da bu transferi bitirmek istiyor" dedi.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray, Belhanda'nın satışından 10 milyon Euro kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim bunu başardığı takdirde UEFA'nın Finansal Fair Play engelini aşmada çok önemli bir adım atmış olacak.

Geçtiğimiz sezon da önemli teklifler alan Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarı sonrasında kadroda tutulmuştu. Bu sezon taraftarla polemikler yaşayan orta saha oyuncusu takımda kalmak istediğini açıklamıştı. Galatasaray kariyerinde 95 maça çıkan Belhanda 12 gol atıp, 22 asiste imza attı

(Sporx)

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