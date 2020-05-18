Belhanda'nın menajeri teklifleri açıkladı

Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması geldi.
3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyleyen William D'Avila Fransa ve Arabistan'dan teklifleri duyurdu
"BELHANDA'YA TEKLİFLER VAR"
Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi kalan oyuncu için 3 takımın takipte olduğunu belirten D'Avila, Al Massae'ye verdiği demeçte, "Monaco hala Belhanda ile ilgileniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Ittihad da bu transferi bitirmek istiyor" dedi.
10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray, Belhanda'nın satışından 10 milyon Euro kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim bunu başardığı takdirde UEFA'nın Finansal Fair Play engelini aşmada çok önemli bir adım atmış olacak.
Geçtiğimiz sezon da önemli teklifler alan Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarı sonrasında kadroda tutulmuştu. Bu sezon taraftarla polemikler yaşayan orta saha oyuncusu takımda kalmak istediğini açıklamıştı. Galatasaray kariyerinde 95 maça çıkan Belhanda 12 gol atıp, 22 asiste imza attı
(Sporx)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.
Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.
Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.
Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yağdı.