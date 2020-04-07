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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 09:02
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  • 07 Nisan 2020 Salı 09:02

Belhanda'dan yönetime yeni sözleşme teklifi! Karar Fatih Terim'de...

Belhanda'dan yönetime yeni sözleşme teklifi! Karar Fatih Terim'de...

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Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.

Cim-Bom’un en fazla tartışılan isimlerinden Younes Belhanda yine şaşırttı. Faslı oyuncunun yeni kontrat istediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz bir talep geldi. Üç senedir sarı-kırmızılı formayı giyen Belhanda kulüpte mutlu olduğunu ve yeni bir sözleşmeye imza atmak istediğini bildirdi. Tecrübeli oyuncu yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını da menajeri aracılığıyla iletti.

Terim karar verecek!

Hep tartışılan bir isim olan 10 numaralı futbolcu konusunda yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporuna göre hareket edecek. Ancak Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net ücret alan ve bonuslarla beraber yıllığı 4.5 milyon euroya yaklaşan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi rahatsız ediyor.

Faslı futbolcunun performansının da istenen düzeyde olmaması ve sergilediği tavırlar da yine bu konuya sıcak yaklaşılmamasının nedeni oldu. Üstelik sarı-kırmızılı yönetim yaz dönenimde Belhanda’yı satmanın planlarını yapıyordu.

2 şampiyonluk yaşadı!

Galatasaray’da 2 şampiyonluk gören Belhanda bu sezon istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekmişti. Fatih Terim ise kimsenin beklemediği bir dönemde Faslı futbolcuyu oynatmayı tercih etmişti

Galatasaray’ın 3 sene önce 8 milyon euro bonservis ödeyerek Dinamo Kiev’den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuyu özelikle Arap liglerinden birçok takımın istediği biliniyor.

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