Belhanda'dan yönetime yeni sözleşme teklifi! Karar Fatih Terim'de...

Cim-Bom’un en fazla tartışılan isimlerinden Younes Belhanda yine şaşırttı. Faslı oyuncunun yeni kontrat istediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz bir talep geldi. Üç senedir sarı-kırmızılı formayı giyen Belhanda kulüpte mutlu olduğunu ve yeni bir sözleşmeye imza atmak istediğini bildirdi. Tecrübeli oyuncu yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını da menajeri aracılığıyla iletti.
Terim karar verecek!
Hep tartışılan bir isim olan 10 numaralı futbolcu konusunda yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporuna göre hareket edecek. Ancak Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net ücret alan ve bonuslarla beraber yıllığı 4.5 milyon euroya yaklaşan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi rahatsız ediyor.
Faslı futbolcunun performansının da istenen düzeyde olmaması ve sergilediği tavırlar da yine bu konuya sıcak yaklaşılmamasının nedeni oldu. Üstelik sarı-kırmızılı yönetim yaz dönenimde Belhanda’yı satmanın planlarını yapıyordu.
2 şampiyonluk yaşadı!
Galatasaray’da 2 şampiyonluk gören Belhanda bu sezon istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekmişti. Fatih Terim ise kimsenin beklemediği bir dönemde Faslı futbolcuyu oynatmayı tercih etmişti
Galatasaray’ın 3 sene önce 8 milyon euro bonservis ödeyerek Dinamo Kiev’den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuyu özelikle Arap liglerinden birçok takımın istediği biliniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.