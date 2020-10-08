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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Belhanda halen satılık

Belhanda halen satılık

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AKŞAM

Galatasaray'da Younes Belhanda muamması sürüyor.

Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray’da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Sarı-Kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Belhanda’ya Katar’dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu

BRUMA: BENİ İSTEDİLER

Öte yandan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, “Transferin son iki gününde Galatasaray ve Türkiye’den teklifler aldım ancak Olympiakos’un PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti. Benim açımdan da Şampiyonlar Ligi tercih sebebi oldu.” açıklamasında bulundu.

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