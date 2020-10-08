Belhanda halen satılık

Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray’da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Sarı-Kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Belhanda’ya Katar’dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu
BRUMA: BENİ İSTEDİLER
Öte yandan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, “Transferin son iki gününde Galatasaray ve Türkiye’den teklifler aldım ancak Olympiakos’un PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti. Benim açımdan da Şampiyonlar Ligi tercih sebebi oldu.” açıklamasında bulundu.
Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.