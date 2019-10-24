Belhanda Galatasaray'dan kopma noktasına geldi

AKŞAM

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 1-0 mağlup olarak bir üst tur şansını mucizelere bıraktı. Ancak maçta yaşanan Belhanda krizi bu yenilginin bir anda önüne geçti. 67. dakikada ıslıklar ve tepkiler eşliğinde oyundan çıkan Faslı oyuncu Sarı-Kırmızılı taraftara karşılık verdi. Belhanda’nın oyundan çıkış sırasında söylediklerini Ligue 1 Türkçe twitter hesabı tercüme etti. Belhanda’nın Galatasaray taraftarına ‘Bande de fils de p*ute, je vous bai.’ yani ‘O… ç…, hepinizin ‘A... K...’ dediğini iddia etti. Bu söylemlerin öncesinde ise Faslı oyuncunun Arapça ‘A... S...’ anlamına gelen ‘Nikom*k’ küfür ettiği yönündeki bilgiyi de takipçileriyle paylaştı.

KULÜP BUNU NASIL SİNDİRECEK!

Olay sonrası direkt soyunma odasına giden Belhanda, yedek kulübesine geri döndüğünde taraftarla tartışmaya devam etti. Faslı oyuncunun eliyle silah işareti yapması da tepkilerin büyümesine neden oldu. Bu yaşanan olay Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. RMC Sport, Belhanda’nın yaşananlardan sonra Galatasaray’da kalmayacağını iddia etti. Haberde “Oyuncu ile taraftar arasında kırılma açık ve net. Pazar günü Beşiktaş maçı var. Belhanda takımda kalacak mı? Bu olanları kulüp nasıl sindirecek. Faslı oyuncu için önümüzdeki günler gergin olabilir.” İfadeleri kullanıldı. Karşılaşma sonrası gergin olan Belhanda, menajerine “Kulüp bul” talimatı verdi. Teklifler değerlendirilecek. Son karar ise Fatih Terim’in.

ULTRASLAN’DAN BÜYÜK TEPKİ

Belhanda’ya en büyük tepki ise UltrAslan’dan geldi: “2 yıldır bu taraftarın arka çıktığı, kötü oynadığında dahi alkışladığı Belhanda, nasıl bir hezeyanın içinde yaşıyor ki G.Saray taraftarına hakaret edecek cüreti kendinde buluyor? 2 sene şampiyon kadroda yer alan birisi bu lakaytlığı nasıl kendine hak görüyor? Başta Belhanda olmak üzere her bir futbolcu bu konuda teknik heyetimiz tarafından en net şekilde bilinçlendirilmelidir! Camiamıza yakışmayan bu görüntünün tekrarı yaşanmamalıdır. Taraftarlara ve tribünlere karşı yapılan bu hadsizlik kabul edilemez!”