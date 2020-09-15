Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "Onunla iyi bir ilişkimiz var" dedi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, takımın genel durumu, Fatih Terim'le ilişkisi ve Cimbom'un dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'un beIN Sports Fransa'dan aktardığına göre, sezonun ilk galibiyetini değerlendiren Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ"

Belhanda, geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söylerken "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi. Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz." diye konuştu.

"FALCAO'YLA OYNAMAK ZEVK"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun 2 golle sezona başlamasını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Younes Belhanda, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Hafta sonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.