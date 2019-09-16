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Belhanda derbiye yetişecek

Belhanda derbiye yetişecek

Kasımpaşa maçında çenesinde kırık oluşan Faslı orta saha oyuncusu, ligin 6. Haftasındaki F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Yıldız futbolcu, maske takarak sahaya çıkabilir.

AKŞAM

1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeyle çenesi kırılan Belhanda, ameliyat geçirmişti. Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Club Brugge deplasmanına çıkacak G.Saray’da, Faslı oyuncu forma giyemeyecek. Ardından ligdeki Malatya mücadelesinde de oynaması beklenmeyen 29 yaşındaki orta sahanın F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenlidi. Ancak forma şansı bulsa bile Belhanda’nın maske takarak sahaya çıkabileceği ifade edildi.  Kasımpaşa maçında sakatlanan Younes Belhanda’nın tam olarak iyileşmesi, 1.5-2 ayı bulacak. Bu süre içinde Galatasaray’ın fikstüründe Club Brugge, Paris-Saint Germain, Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçları bulunuyor. Onun yokluğunda Seri forma giyecek. Sarı-Kırmızılılar’da Nzonzi ve Lemina’nın önünde Seri görev yapacak. Zaten Fildişi Sahilli futbolcunun esas yeri ön libero değil. Seri, normal şartlarda Belhanda’nın bölgesinde forma giyiyor.

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