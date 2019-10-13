'Beklentilerin altındayız'

AKŞAM

SARI-LACİVERTLİ ekibin Hocası Ersun Yanal, “Denizli deplasmanı ile yükselişe geçmemiz gerekiyor. Sezon başlangıcı itibarıyla zorlu fikstürü geride bıraktık ancak puan olarak beklentinin altında kaldık. Denizli maçıyla çıkış bekliyoruz. Takım bunu başaracak durumda. Milli ara dönüşü yeni bir başlangıç olacak. Hatalarımızdan gerekli dersleri aldık. F.Bahçe’ye yakışır şekilde mücadele edip sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” dedi.