Belçika'da Galatasaraylı taraftarlar gözaltına alındı

Brugge kent meydanında toplanan Galatasaray taraftarlarına, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

BİLETLERİ YOK, SOPALARI VAR

Brugge polisinin 27 Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı ortaya çıktı.

Belçika basını üzerlerinde sopalar ve meşaleler bulunduğunu aktardığı taraftarların maç için biletleri de bulunmadığı belirtildi.

Öğle saatlerinde alıkonulan 22 sarı-kırmızılı taraftara öğleden sonra 5 kişinin daha eklendiği ve sayının 27’ye yükseldiği kaydedildi.

Gözaltına alınan taraftarların, maç bitimine kadar karakolda gözaltında tutulmalarına karar verildiği, karşılaşmanın ardından serbest bırakılacakları ifade edildi.