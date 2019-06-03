BBC'den dev iddia: West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

Transfer döneminde sürprizler arka arkaya gelmeye başladı ve günün en dikkat çeken haberlerinden biri de BBC'den geldi. BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediğini iddia etti.

BBC'de yer alan haberde, West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü ve Hasan Ali Kaldırım'ın da West Ham United formasını giymek istediği belirtildi. Haberde ayrıca, Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinin son yılında olduğu ve 5 milyon euroluk serbest kalma bedeline sahip olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın 2012 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giydiği ve Türk Milli Takımı'nın da 30 kez formasını giydiği ifade edildi.