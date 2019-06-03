  • $5,844
  • 6,5507
  • 247.681
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 18:06 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:14

BBC'den dev iddia: West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

BBC'den dev iddia: West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediğini iddia etti.

Transfer döneminde sürprizler arka arkaya gelmeye başladı ve günün en dikkat çeken haberlerinden biri de BBC'den geldi. BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediğini iddia etti.

BBC'de yer alan haberde, West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü ve Hasan Ali Kaldırım'ın da West Ham United formasını giymek istediği belirtildi. Haberde ayrıca, Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinin son yılında olduğu ve 5 milyon euroluk serbest kalma bedeline sahip olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın 2012 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giydiği ve Türk Milli Takımı'nın da 30 kez formasını giydiği ifade edildi.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tam 70 kilogram! Devasa ''Kur'an-ı Kerim''

Apple iTunes'un fişini çekiyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.