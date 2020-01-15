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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:06
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:07

BB Erzurumspor-Beşiktaş CANLI TAKİP

BB Erzurumspor-Beşiktaş CANLI TAKİP

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’la karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayir

MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…

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