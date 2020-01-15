BB Erzurumspor-Beşiktaş CANLI TAKİP

İLK 11’LER:
BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan
Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayir
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Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz Davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.
Süper Lig’de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı.