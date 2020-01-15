BB Erzurumspor-Beşiktaş CANLI TAKİP

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.

'Bu sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin davası'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz Davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.