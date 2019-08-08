Bayram şekeri Marcos Rojo

Bu sezon M.United’ın planlarında yer almayan Rojo, F.Bahçe’ye önerildi. Hatta Rojo’nun salı gününe kadar İstanbul’a geleceği belirtildi. Rojo da Kolarov gibi stoper ve sol bek oynuyor. İkisi de F.Bahçe’de olabilir!

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

UZUN süredir Roma’dan Kolarov’u bekleyen Sarı-Lacivertliler, bayramda Manchester United’dan Rojo ile mutluluğu katlayabilir. Manchester United, Fenerbahçe’nin daha önce de ilgilendiği Arjantinli savunmacısını önerdi. İngiliz kaynaklar, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının 1 yıl Fenerbahçe’de kiralık oynayacağını aktardı! Arjantin Milli Takımı’nın da tecrübeli ismi Rojo, hem sol bekte hem de stoperde üst düzey maçlar oynadı. Tam Fenerbahçe’nin aradığı tipte bir oyuncu!

ROTASYONDA BiLE YERi YOK

Rojo’daki kiralama bedeli ya da satın alma opsiyonuyla ilgili ulaşılmış net bir detay yok. Bu gelişme henüz çok sıcak. ManU’da son olarak 87 milyon euroya Maguire transferi gerçekleşti. Bir savunma oyuncusu için ödenmiş en yüksek bedeldi bu. Rojo’nun da artık Solskjaer’in planlarında yer almadığı, rotasyonda dahi düşünülmediği, hatta Arjantinli’nin salı gününe kadar İstanbul’a gelebileceği belirtildi. Kadıköy’deki Gazişehir maçında sahada olabilir!

GEÇEN YILDAN BiLETi KESiLDi

M.United’da kesin olarak düşünülmeyen Rojo, geçen sezon İngiliz ekibinde toplam 7 karşılaşmada şans buldu. Bilindiği gibi Arjantinli savunmacı geride bıraktığımız sezonun hem yaz hem de kış transfer döneminde F.Bahçe ile görüşmüştü, ancak birtakım sorunlar sebebiyle gelememişti. 29 yaşındaki oyuncunun ‘Çubuklu’yu giyme ihtimali şimdi çok kuvvetli. Kolarov’a nazaran maliyeti de düşük gözüküyor. Salıya kadar her şey netleşecek.