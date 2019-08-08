  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00
  • |
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:24

Bayram şekeri Marcos Rojo

Bayram şekeri Marcos Rojo

Paylaş

Bu sezon M.United’ın planlarında yer almayan Rojo, F.Bahçe’ye önerildi. Hatta Rojo’nun salı gününe kadar İstanbul’a geleceği belirtildi. Rojo da Kolarov gibi stoper ve sol bek oynuyor. İkisi de F.Bahçe’de olabilir!

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

UZUN süredir Roma’dan Kolarov’u bekleyen Sarı-Lacivertliler, bayramda Manchester United’dan Rojo ile mutluluğu katlayabilir. Manchester United, Fenerbahçe’nin daha önce de ilgilendiği Arjantinli savunmacısını önerdi. İngiliz kaynaklar, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının 1 yıl Fenerbahçe’de kiralık oynayacağını aktardı! Arjantin Milli Takımı’nın da tecrübeli ismi Rojo, hem sol bekte hem de stoperde üst düzey maçlar oynadı. Tam Fenerbahçe’nin aradığı tipte bir oyuncu!

ROTASYONDA BiLE YERi YOK

Rojo’daki kiralama bedeli ya da satın alma opsiyonuyla ilgili ulaşılmış net bir detay yok. Bu gelişme henüz çok sıcak. ManU’da son olarak 87 milyon euroya Maguire transferi gerçekleşti. Bir savunma oyuncusu için ödenmiş en yüksek bedeldi bu. Rojo’nun da artık Solskjaer’in planlarında yer almadığı, rotasyonda dahi düşünülmediği, hatta Arjantinli’nin salı gününe kadar İstanbul’a gelebileceği belirtildi. Kadıköy’deki Gazişehir maçında sahada olabilir!

GEÇEN YILDAN BiLETi KESiLDi

M.United’da kesin olarak düşünülmeyen Rojo, geçen sezon İngiliz ekibinde toplam 7 karşılaşmada şans buldu. Bilindiği gibi Arjantinli savunmacı geride bıraktığımız sezonun hem yaz hem de kış transfer döneminde F.Bahçe ile görüşmüştü, ancak birtakım sorunlar sebebiyle gelememişti. 29 yaşındaki oyuncunun ‘Çubuklu’yu giyme ihtimali şimdi çok kuvvetli. Kolarov’a nazaran maliyeti de düşük gözüküyor. Salıya kadar her şey netleşecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ersun Yanal: Ben umutluyum

title

Laziolu tribün lideri parkta vuruldu

title

Fenerbahçe, Cagliari'yle yenişemedi

AKŞAMSPOR yenilendi

SPOR GÜNDEMİ

Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'
Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'

Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.

Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın
Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın

Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın

Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.

Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi
Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi

Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi

2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Falcao'dan heyecanlandıran mesaj! Muslera ve Donk cevap verdi
Falcao'dan heyecanlandıran mesaj! Muslera ve Donk cevap verdi

Falcao'dan heyecanlandıran mesaj! Muslera ve Donk cevap verdi

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.

Yönetimden Skrtel'e mesaj: Gel görüşelim
Yönetimden Skrtel'e mesaj: Gel görüşelim

Yönetimden Skrtel'e mesaj: Gel görüşelim

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi.

Cimbom'dan bir transfer daha! İmza için bekliyor
Cimbom'dan bir transfer daha! İmza için bekliyor

Cimbom'dan bir transfer daha! İmza için bekliyor

Fernando Reges’in satılmasının ardından 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelseali Bakayoko’nun ardından Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny’yi gündemine aldı.

Taraftarları çok kızdıracak sözler!
Taraftarları çok kızdıracak sözler!

Taraftarları çok kızdıracak sözler!

2015 yılında Galatasaray’a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.