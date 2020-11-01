Bayram Bektaş: Memnun olmadığım tek şey skor

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Rizespor karşısında sahada üstünlük kurduklarını ancak skora ulaşamadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, Rize’de karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, oyuncularından memnun olduğunu ancak skordan memnun olmadığının altını çizdi. Bektaş sözlerine şu şekilde devam etti:



"İzmir’de meydana gelen depremden dolayı ölen insanlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kazanmak adına bütün çalışmalarımızı yaptık. Maçı lehimize çevirmek istedik. Bunu başardık diye düşünüyorum. Yediğimiz gol beni üzdü. Mücadele ve takım disiplini anlamında başarılı olduk. Sadece golü atamadık. Genel anlamda takımın oyunundan memnunum. Memnun olmadığım tek şey skor. Çalışıp eksiklerimizi tamamlayacağız."