Bayern Münih'te idmanlar başlıyor! Özel önlem...

Alman devi Bayern Münih'in 6 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idman gerçekleştireceği iddia edildi.
Henüz resmi açıklama yapılmayan ve Kicker'in sayfalarına taşıdığı habere göre Bayern Münih'in koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından idmanlara başlayacağı belirtildi. Kulüp içinde büyük tartışmalara neden olan ve sonunda idman kararı verildiği belirtilen haberde futbolcuların 4'erli 4 ve 1 tane de 5'li gruba ayrılan futbolcularla açık havada idman gerçekleştireceği belirtildi.
Gerçekleşecek idmanda grupların bir araya gelmeden ayrı olacak şekilde çalışmalarını gerçekleştireceği de haberin devamında yer aldı.
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