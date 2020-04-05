Bayern Münih'te idmanlar başlıyor! Özel önlem...

Bayern Münih, kulüp içi uzun tartışmaların ardından 6 Nisan Pazartesi günü tesislerinde 4'erli 4 ve 1 tane de 5 kişilik gruba ayrılarak toplam 21 futbolcuyla açık havada idman yapmayı deneyecek.

Alman devi Bayern Münih'in 6 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idman gerçekleştireceği iddia edildi.

Henüz resmi açıklama yapılmayan ve Kicker'in sayfalarına taşıdığı habere göre Bayern Münih'in koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından idmanlara başlayacağı belirtildi. Kulüp içinde büyük tartışmalara neden olan ve sonunda idman kararı verildiği belirtilen haberde futbolcuların 4'erli 4 ve 1 tane de 5'li gruba ayrılan futbolcularla açık havada idman gerçekleştireceği belirtildi.

Gerçekleşecek idmanda grupların bir araya gelmeden ayrı olacak şekilde çalışmalarını gerçekleştireceği de haberin devamında yer aldı.

Almanya'da hükümetin insanların bir araya gelmemesi ile ilgili kati kural bulunmuyor.