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Bayern Münih yeni sezonun ilk transferini yaptı

Bayern Münih yeni sezonun ilk transferini yaptı

Bayern Münih, Bundesliga tarihine geçen bir anlaşmayla Atletico Madrid forması giyen Fransız futbolcu, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

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Bayern Münih, Atletico Madrid'den stoper ve sol bek olarak oynayabilen Lucas Hernandez'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Alman ekibi, Fransız oyuncu için 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve oyuncunun kadroya katıldığını duyurdu. Bu rakam ayrıca Bundesliga rekoru da oldu.

23 yaşındaki oyuncuyla yaz aylarından geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen defans oyuncusu, 2015'ten bu yana A takımda forma giyiyordu. Lucas Hernandez, bu sezon 22 maçta 1770 dakika oynadı ve 1 de gol attı.

(Sporx)

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