Bayern Münih ve PSG, Onyekuru'yu istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için transfer iddiası ortaya atıldı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Onyekuru için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda. Genç futbolcunun Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Bayern Münih ve PSG'nin radarına girdiği öne sürüldü.

İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Everton'da hiç forma giyemeyen Onyekuru'nun geleceği merak ediliyor. Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği ancak maliyeti nedeniyle zorlanacağı belirtilen Onyekuru'nun, bu sezon sergilediği performans sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olabileceği iddia edildi. Genç futbolcunun ülkesinde yer alan haberde Bayern Münih ve PSG'nin kendisiyle ilgilendiği belirtildi.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Onyekuru'nun Galatasaray'ı çok sevdiği ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de mutlu olduğunu her defasında gösterdiği ifade edilirken, Everton'ın da kendisinden iyi bir gelir elde etme planı olduğu vurgulandı.

(Futbol Arena)