Bayern Münih uzatmada yıkıldı

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bayern Münih 49. dakikada Ivan Perisic ile öne geçerken, Mönchengladbach'ın cevabı 60. dakikada Bensebaini ile geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda 90+2. dakikada topun başına gelen Bensebaini, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bayern Münih'te Javi Martinez, penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach 31 puana yükselerek, RB Leipzig'in önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Bayern Münih ise geçtiğimiz haftadaki Leverkusen yenilgisinin ardından bir kez şoku yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.