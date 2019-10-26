Bayern Münih, Union Berlin'i mağlup etmeyi başardı

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13. dkaikada Benjamin Pavard ve 53. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Union Berlin'in tek golü 86. dakikada Sebastian Polter'den (penaltı) geldi. Konuk ekip Union Berlin, 58. dakikada Sebastian Andersson'in kullandığı penaltıdan ise yararlanamadı.

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Bundesliga tarihine geçti. Ligin 9 haftasında da gol atan Lewandowski, bunu başaran ilk isim oldu. Lewandowski, bu 9 haftada 13 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Bayern Münih'te toplam 14 resmi maça çıkan Lewandowski, 19 gol atarak çarpıcı bir performansın altına imza attı.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 18'e yükseltti. Union Berlin 7 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Union Berlin, Herta Berlin'i ağırlayacak.