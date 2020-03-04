Bayern Münih, Ozan Kabak'ın Schalke'sini kupadan eledi

Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke, Bayern Münih'i konuk etti.
Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern 1-0 kazanarak yarı finale adını yazdıran taraf oldu.
Mücadelede Bayern'e galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Karşılaşmada Milli futbolcularımızdan Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Ahmet Kutucu ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.
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