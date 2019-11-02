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Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldu

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldu

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Commerzbank-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankfurt, 5-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 8. dakikada Jerome Boateng'n gördüğü kırmızı kart ile 1 kişi kaldı. 25. dakikada Filip Kostic'in golüyle ev sahibi öne geçti. Djibril Sow, 33. dakikada farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin 37. dakikadaki golü ilk yarının skorunu belirledi.

49. dakikada David Abraham, Frankfurt'u tekrar iki farklı öne geçirdi. Hinteregger, 61. dakikada Frankfurt'un 4. golünü attı.

Bu golün ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, hücum oyuncuları Thomas Müller ve Serge Gnabry'i oyundan alarak yerlerine defansif orta saha oyuncuları Goretzka ve Javi Martinez'i sürdü.

Gonçalo Paciencia, 85. dakikada Bayern Münih'e tarihi bir hezimet yaşattı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 18 puanda kaldı. Frankfurt ise puanını 17'ye yükseltti.

Frankfurt, gelecek hafta Freiburg'a konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Dortmund'u ağırlayacak.

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