Bayern Münih aynen devam

Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında başkentteki “An der Alte Försterei” Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.
Bavyera ekibi ilk yarıyı Robert Lewandowski’nin 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 80. dakikada Benjamin Pavard ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti.
Lider Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 58’e çıkarttı.
30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.
Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan Bundesliga’daki maçlar kaldığı yerden dün seyircisiz olarak yeniden başlamıştı.
Alman hükümeti ve yerel yönetimler, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceği kararını vermişti.
Jose Sosa'nın “Trabzonspor ile henüz anlaşmadım” açıklamasının ardından taraftarlar, kaptanı mesaj yağmuruna tuttu. 34'lük yıldız “Bırakmayız seni” mesajlarına teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.Teknik ekibi ile birlikte bir yurda yerleştirilen Sumudica, yaşadığı sorunlardan bahsetti.
Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...
Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.