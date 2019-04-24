Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Almanya Kupası yarı finalinde Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Lewandowski ile öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye Thomas Müller çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Goretzka oldu.

Werder Bremen 74. dakikada Osako ile farkı 1'e indirirken 75. dakikada Rashica ile skor 2-2'ye geldi.

Son sözü 80. dakikada Robert Lewandowski söyledi ve Bayern Münih, Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.