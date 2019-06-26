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  3. Batur Altıparmak: Beşiktaş'tan Mehmet Topal'a gelen bir teklif yok

Batur Altıparmak: Beşiktaş'tan Mehmet Topal'a gelen bir teklif yok

Batur Altıparmak: Beşiktaş'tan Mehmet Topal'a gelen bir teklif yok

Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcunun kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet Topal'ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu olurken, menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu.

TRT Spor' a konuşan Altıparmak, "Bugüne dek Mehmet Topal ile ilgili bir transfer çalışması yapmadık. Biz bir teklif yaptık Fenerbahçe'ye daha önce. Bu sabah itibarıyla Mehmet için transfer görüşmelerine başladık. Öncelik yurt dışı" ifadelerini kullandı.

Altıparmak, Mehmet Topal'ın Beşiktaş'a gideceği iddialarıyla ilgili bir soruya ise, "Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok" cevabını verdi.

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