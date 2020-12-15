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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 21:27
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Batuhan'ın tarihe geçen performansı Bursaspor'a turu getirdi

Batuhan'ın tarihe geçen performansı Bursaspor'a turu getirdi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Göztepe'nin golleri 32, 84 ve 117'de Ideye, 73'te Cüneyt (kk) ile geldi. Bursaspor'un 5 golü ise 31, 47, 99 ve 120'de Batuhan ile 90+5'te Çağatay Yılmaz'dan geldi.

Detaylar birazdan...

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