Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen, 'Yeni Muslera' olarak lanse ediliyor

SPOR GÜNDEMİ

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem Galatasaray'da 300 milyon liralık problem Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.

Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu Yönetimde, Emre Belözoğlu’nun önderliğinde kurulacak bir teknik ekip gündeme geldi. Konuyla ilgili Emre ile de peş peşe görüşmeler yapılıyor. Kaptan, sürpriz teklif karşısında henüz kararını vermedi.