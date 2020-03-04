Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen, 'Yeni Muslera' olarak lanse ediliyor

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Şen devre arasında gittiği Hekimoğlu Trabzon formasıyla başarılı bir performans ortaya koyuyor.
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batuhan Şen 8 karşılaşmada forma giydi ve sadece 3 gol yedi. Karadeniz ekibi 21 yaşındaki kaleciyle çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Manisaspor ve Manisa FK ile birlikte Beyaz Grup'ta bulunan Hekimoğlu Trabzon 48 puanla 4. sırada bulunuyor ve Play-Off'un en güçlü adaylarından.
SÖZLEŞMESİ UZATILIP KİRALANDI
Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatmış, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon'a bedelsiz olarak kiralamıştı.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.
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