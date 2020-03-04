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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:53
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:56

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen, 'Yeni Muslera' olarak lanse ediliyor

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen, 'Yeni Muslera' olarak lanse ediliyor

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Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Şen devre arasında gittiği Hekimoğlu Trabzon formasıyla başarılı bir performans ortaya koyuyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batuhan Şen 8 karşılaşmada forma giydi ve sadece 3 gol yedi. Karadeniz ekibi 21 yaşındaki kaleciyle çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Manisaspor ve Manisa FK ile birlikte Beyaz Grup'ta bulunan Hekimoğlu Trabzon 48 puanla 4. sırada bulunuyor ve Play-Off'un en güçlü adaylarından.

SÖZLEŞMESİ UZATILIP KİRALANDI

Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatmış, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon'a bedelsiz olarak kiralamıştı.

(Fanatik)

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