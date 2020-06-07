Batuhan Kırdaroğlu, Altınordu'dan ayrılıp Göztepe'ye dönüyor

Devre arasında kiralık olarak Göztepe'den transfer edilen 19 yaşındaki sol kanat, kırmızı-lacivertli ekipte istediği süreleri bulamadı. Altınordu formasıyla 3 maçta sadece bir kez ilk 11'de görev alıp toplam 117 dakika sahada kalan Batuhan, beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.
Altınordu'nun yeni sezonda kadrosunda düşünmediği genç futbolcunun gelecek sezon Göztepe ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Batuhan'ı yeni sezon kamp kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
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