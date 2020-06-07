  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 13:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Batuhan Kırdaroğlu, Altınordu'dan ayrılıp Göztepe'ye dönüyor

Batuhan Kırdaroğlu, Altınordu'dan ayrılıp Göztepe'ye dönüyor

Paylaş

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da genç kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonunda yuvadan uçacağı belirtildi.

Devre arasında kiralık olarak Göztepe'den transfer edilen 19 yaşındaki sol kanat, kırmızı-lacivertli ekipte istediği süreleri bulamadı. Altınordu formasıyla 3 maçta sadece bir kez ilk 11'de görev alıp toplam 117 dakika sahada kalan Batuhan, beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.

Altınordu'nun yeni sezonda kadrosunda düşünmediği genç futbolcunun gelecek sezon Göztepe ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Batuhan'ı yeni sezon kamp kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Jürgen Klopp: Gerekirse şampiyonluk kutlamalarını seneye yaparız

title

Galatasaray ayak tenisi oynadı

title

Fenerbahçe bu akşam hazırlık maçı yapacak

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı
Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...
Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'
Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş
Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'
'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.

Conor McGregor'dan beklenmedik karar
Conor McGregor'dan beklenmedik karar

Conor McGregor'dan beklenmedik karar

İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.