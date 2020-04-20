Batuhan Karadeniz futbol kariyerini masaya yatırdı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son olarak Tuzlaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, kariyeriyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı ve anılarını anlattı.

Mackolik'e konuşan Batuhan Karadeniz'in önemli kariyer anıları:

"MANCHESTER CITY İSTEDİ BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTEDİM"

"Benim kariyer planlamamda her zaman hedefim, en üst ligde en iyi şartlar altında futbolu bırakmaktı. İşe başlarken, Allah izin verirse 15 yıl Beşiktaş'ta oynarım, futbolu Beşiktaş'ta bırakırım diyordum. Ben Beşiktaş altyapısında yetiştim. Top topladım. Genç takımlarda oynadım. 15 yaşındayken Manchester City beni istedi ama ben Beşiktaş'ta kalmak istedim. Fanatik Beşiktaş taraftarıyım."

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

"Milli formayı uzun süre giyebilecek, uzun yıllar o arayışa sokmayacak bir adamdım. Hayatım boyunca en büyük pişmanlığım olacak. Bunu zaten ailem çok iyi biliyor. O kapasitenin bende olduğunu çoğu insan biliyor ama erken yaş, cahiliyet dönemi, hatalarım... Büyük bir pişmanlık benim için. Hiçbir şey için geç değil tabi. Yine tekrar bir yerleri yakalayabilmek adına çalışıyoruz."

GETAFE HİKAYESİ: AVUKAT ARAYINCA ÖĞRENDİK

İspanya'ya uçtum. Eskişehirspor'da 20 dakika maç oynamışım. Ben bile unutmuşum. Bir sezonda 3 transfer yapılmaz. Adamlarla masaya oturdum. Batuhan çok mutluyuz diyorlar. Sonra avukat arıyor. "Sen imza atamazsın ki diyor." Niye abi? dedim. Ne yapacağız? dedim. Evde oturursun dedi. İyi abi Allah razı olsun dedim. 6 ay evde oturduk. (FutbolArena)