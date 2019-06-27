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  3. Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyeceğini duyurdu

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyeceğini duyurdu

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyeceğini duyurdu

Başpehlivan Recep Kara, 2004, 2007, 2008 ve 2016'da şampiyon olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl yer almayacağını açıkladı.

Kara, Ordu Güreş Eğitim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıkıntı yaşadığını ve 3. turda Ali Gürbüz'e yenildiği maçın çok kötü yönetildiğini savundu.

Yaşananların ardından Merkez Hakem Komitesi'nin görevden alındığını ancak maçın geri gelmediğini belirten Kara, "Ben de o zaman, 'Benim için Kırkpınar bitmiştir' açıklaması yapmıştım. Şahsi kanaatim, bir tepkinin olması lazımdı. Ben bu yıl hakem hatalarının olmaması adına, pehlivanlarımızın daha iyi şartlarda güreş yapması adına, 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğim. Bu bir tepkidir." diye konuştu.

Spor hayatının devam ettiğini kaydeden Recep Kara, "Önümüzdeki yıl yeni karar alarak bu fikrimi değiştirebilirim. Aldığım kararı gözden geçirebilirim ama 2019 yılı için Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek." ifadelerini kullandı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Edirne'ye giderek yerinde takip edeceğini dile getiren Kara, yarışacak sporculara destek olacağını sözlerine ekledi.

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