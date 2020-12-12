Başladığı gibi bitti! 0-0

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.
Bordo-Mavililer, kazanarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürmeyi amaçladığı maçta Kayseri engelini aşamadı ve mücadele 0-0 sona erdi..
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Kadir Has Stadı'nda mücadelenin ilk düdüğü çaldı.
18' Kayserispor'da Henrique çalımlarla ceza sahasına girmeyi denedi ama Hugo kendisine izin vermedi.
25' Kayserispor'da Aziz Behich'in ceza sahasının solundan çektiği şut yan ağlarda kaldı.
38' Hes Kablo Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşı topla buluşamadı.
42' Trabzonspor'da Lewis Baker, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar geçit vermedi.
47' Trabzonspor'da Lewis Baker, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
62' Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı gitti.
67' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp kaleci Doğan'da kaldı.
82' Trabzonspor'da Ekuban'ın sol kanattan yaptığı ortasını Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
90'Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.
Kayseri'de mücadele 0-0 sona erdi.
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