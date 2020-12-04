Basketbolda şubat penceresi Türkiye'de oynanacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyindeki turnuvaların Şubat 2021'deki grup maçları için belirlenen ev sahibi ülkeleri duyurdu.
Buna göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bulunduğu EuroBasket 2021 Elemeleri E Grubu maçlarına da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Öte yandan, Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi ise 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Fenerbahçe'nin bol alternatifli kadrosunu yorumladı.
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacak.
Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.