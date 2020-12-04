Basketbolda şubat penceresi Türkiye'de oynanacak

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.