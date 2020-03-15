Başkanlar yan yana derbiyi takip etti

Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, tarihi derbiyi birlikte izledi.

AKŞAM

KORONAVİRÜS önlemleri çerçevesinde Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircisiz oynandı. Protokol tribünde ise iki takımın başkanları ve yöneticileri yer aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi birlikte izledi. Her iki Başkan da, “Seyircisiz maçların tadı tuzu olmuyor” yorumunda birleşti.