Başkanlar yan yana derbiyi takip etti

AKŞAM
KORONAVİRÜS önlemleri çerçevesinde Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircisiz oynandı. Protokol tribünde ise iki takımın başkanları ve yöneticileri yer aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi birlikte izledi. Her iki Başkan da, “Seyircisiz maçların tadı tuzu olmuyor” yorumunda birleşti.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor.
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ittifakı konusunda uzlaşmaya varıldı.