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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 08:00
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Başkan'dan Külliye'ye davet

Başkan'dan Külliye'ye davet

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AKŞAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını tebrik etti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti. Uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti ve bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini söyledi. 

Başkan Erdoğan açıklamasında, “bütün takımı tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye’ye döndükten sonra Külliye’de sizleri ayrıca ağırlamak isterim” ifadelerini kullandı.

Şampiyon milliler yurda döndü

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