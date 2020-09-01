Başkan'dan Külliye'ye davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti. Uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti ve bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini söyledi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, “bütün takımı tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye’ye döndükten sonra Külliye’de sizleri ayrıca ağırlamak isterim” ifadelerini kullandı.
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