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10 Haziran 2019 Pazartesi 19:02 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:04

Başkandan 'flaş futbolcu' sözü

Başkandan 'flaş futbolcu' sözü

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Flaş futbolcu transferlerimiz olacak." dedi.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımı yeni sezona 'bomba' gibi hazırlamak istediklerini söyledi.

Kulübün başarısı için çıktıkları yolda zorlukları aşmaya gayret ettiklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Teknik direktör Yücel İldiz ile hiçbir sorun yaşamıyoruz, kendisiyle kesin olarak devam edeceğiz. İnsanları huzursuz etmenin anlamı yok. Hedefimiz ilk beş içinde yer almak. Bu hedefimiz doğrultusunda transfer yapacağız. Bunu yaparken takımımızı ciddi borçlara sokmayacağız. Yönetim olarak sözümüzün arkasındayız. Taraftarları coşturacak yıldız bir futbolcuyu kadroya katmak istiyoruz. Transferlerle ilgili taraftarlarımızdan birkaç gün süre istiyoruz."

Çetin, Denizlispor'un çok iyi yerlerde olacağına inandığını vurguladı.

İç transfer çalışmalarına da değinen Çetin, "Devam edeceğimiz futbolcularla ilgili sorun yok. Kerem Can ile anlaşmaya vardık. Aissati'ye bir teklif verdik, cevabını bekliyoruz. Kaleci Stackhowiak ile büyük oranda anlaşma sağladık. Kalmasını istediğimiz oyuncularla görüşmelerimiz de sürüyor. Pazarlıklar devam ettiği için zaman kaybı oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Transfer için 10 milyon avro bütçe ayırdıklarını hatırlatan Çetin, yaklaşık 15 gündür yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarına işaret etti.

Kulüp olarak ince eleyip sık dokuduklarını belirten Çetin, "Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Flaş futbolcu transferlerimiz olacak. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısında kulüp yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

 

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