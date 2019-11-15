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Başkan'dan destek

Başkan'dan destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda ile yaptığı maça geldi. Erdoğan’a sevgi seli vardı.

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı’na EURO 2020 yolunda tam destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda müsabakası için Türk Telekom Stadı’na geldi. Erdoğan’ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı. Başkan Erdoğan’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. O da el sallayarak karşılık verdi. Başkan, 90 dakika boyunca pozisyonları heyecan içinde takip etti


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