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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 08:00

Başkan Erdoğan'dan ilham aldık

Başkan Erdoğan'dan ilham aldık

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Washington DC Fenerbahçeliler Derneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Washington'daki evsizlere yemek ikramında bulundu.

AKŞAM

Başkentte yer alan Franklin Meydanı’nda 200 kadar evsize yemek dağıtan derneğin başkanı Erhan Türk, “Evsizlere yardım eden az sayıda kişi ve kuruluş var ancak böyle bir dönemde biz de üzerimize düşeni yapmak istedik” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan ilham aldıklarını vurguladı.

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Korona yarasını üyeler saracak
Korona yarasını üyeler saracak

Korona yarasını üyeler saracak

Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.

Babamdan önce ölmeyeceğim
Babamdan önce ölmeyeceğim

Babamdan önce ölmeyeceğim

Vialli amansız hastalıkla mücadelesini, 90 ve 85 yaşındaki ebeveynlerine verdiği sözü anlattı: “Babam 90, annem 85 yaşında. Babama çok ciddi bir söz verdim. ‘Senden önce ölmeyeceğim' dedim. Çünkü baba olduktan sonra evlat kaybetmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. Hayatımda çok şeyi değiştirdim.”

Fenerbahçe'yi çok sevdim...
Fenerbahçe'yi çok sevdim...

Fenerbahçe'yi çok sevdim...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Salgın biterse indirim biter
Salgın biterse indirim biter

Salgın biterse indirim biter

FIFA futbolcu sözleşmelerinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili son sözünü söyledi. Mücbir (zorlayıcı) sebep ortadan kalkarsa oyuncular mukavelelerinde yazan parayı alacak. Kulüplerin indirim hakkı sadece koronavirüs dönemi için geçerli sayılacak.

Öpmedim taktik verdim!
Öpmedim taktik verdim!

Öpmedim taktik verdim!

Sezona devam eden Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'in deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ettiği maça ‘sosyal mesafe ihlali' damga vurdu.

Başkan Erdoğan'dan ilham aldık
Başkan Erdoğan'dan ilham aldık

Başkan Erdoğan'dan ilham aldık

Washington DC Fenerbahçeliler Derneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Washington'daki evsizlere yemek ikramında bulundu.

19.19'da İstiklal Marşı
19.19'da İstiklal Marşı

19.19'da İstiklal Marşı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs sebebiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda değişik bir kutlama yapılacağını açıkladı.
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