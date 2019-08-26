Başkan Erdoğan, Trabzonspor'un turu geçeceğinden emin: Play-Off'tan çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura da değinen Erdoğan, “AEK’yı orada 3-1 yendik. Rövanşı da halledip play-off’tan çıkacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura da değindi. Başkan Erdoğan "AEK'yı Yunanistan'da 3-1 yendik. Rövanşı da inşallah burada halledip play-off'tan çıkacağız. Şimdiden başarılar diliyorum ve inanıyorum. Bunu da başaracağız" diye konuştu.