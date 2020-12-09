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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:58
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Başkan Erdoğan, ırkçılık skandalı üzerinden Fransa'ya yüklendi

Başkan Erdoğan, ırkçılık skandalı üzerinden Fransa'ya yüklendi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dün akşam PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına da değindi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, dün akşam PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söyleme de değindi.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Başakşehir dün sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergiledi. Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu bizim için yeterli olmaz' dediler. Ardından UEFA hakemlerin hepsinin değiştirme kararı verdi.

Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. PSG-Başakşehir maçında meydana gelen hadise Fransa'nın son dönemdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım asla affedilemez.

Demba Ba çok kararlıydı. Bu kararlı duruş karşısında maç bu akşam oynanacak. Temenni ederiz ki bu akşamki maç suhuletle biter.”

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