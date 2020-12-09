Başkan Erdoğan, ırkçılık skandalı üzerinden Fransa'ya yüklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, dün akşam PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söyleme de değindi.
Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Başakşehir dün sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergiledi. Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu bizim için yeterli olmaz' dediler. Ardından UEFA hakemlerin hepsinin değiştirme kararı verdi.
Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. PSG-Başakşehir maçında meydana gelen hadise Fransa'nın son dönemdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım asla affedilemez.
Demba Ba çok kararlıydı. Bu kararlı duruş karşısında maç bu akşam oynanacak. Temenni ederiz ki bu akşamki maç suhuletle biter.”
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.