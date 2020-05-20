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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:47

Başkan Erdoğan: 'İlham kaynağınız 19 Mayıs'

Başkan Erdoğan: 'İlham kaynağınız 19 Mayıs'

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç sporcularla buluştu.

AKŞAM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla genç sporcularla video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan, genç sporcuların nezdinde Türk gençliğine şu mesajları verdi: “Siz gençlerimizin kendi bayramlarına, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü 19 Mayıs, ferdi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs; esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs; Çanakkale’de başlayan, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen asla pes etmeyen bir milletin yeniden dirilişidir.

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN MİMARISINIZ

19 Mayıs; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdesi olmuştur. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs; tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz için gurur vesilesi, siz gençlerimiz için de bir ilham kaynağıdır. Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde, adil ve hakkaniyete uygun şekilde tarihinizi öğrenmeniz gerekiyor. Kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak, o kadar güçlü oluruz. Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Sabotajlar ve engellere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güven kaynağımız gençlerimizdir. Sizleri büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olarak görüyoruz.”

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