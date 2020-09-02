Başkan bizi çok mutlu etti

AKŞAM

Avrupa Şampiyonu olan genç voleybolcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisi karşısında mutlu oldu.

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası fi nalinde Sırbistan karşısında karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, İstanbul’a döndü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın aramasında takım olarak çok heyecanlı olduklarını dile getiren Gülce Güçtekin, “Bize bu kadar değer vermesi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine” açıklamasında bulundu.

