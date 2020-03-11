Başkan bize söz verdi

Sergen Yalçın “Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. Zaten Başkan sezon sonunda herkesin alacağının ödeneceğinin sözünü verdi” dedi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “İmza töreninde şok oldum. Benim, Beşiktaş’a ‘Hayır.’ deme lüksüm yok. Maddiyat konuşma lüksüm yok. Olmadı da zaten. Biz bütçe 100-150 milyon euro olduğu zaman göreve gelmiyoruz. Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. Zaten Başkan sezon sonunda herkesin alacağının ödeneceğinin sözünü verdi. Bu sene 52 milyon euro civarındaki bütçemiz, seneye 35’lere düşecek. Çok büyük bir aksilik olmazsa ligi ilk 4’ün içinde bitiririz diye düşünüyorum. Şampiyonluk bizim açımızdan zor bir hedef. Guardiola’ymış, Klopp’muş, hiçbirini örnek almıyorum. Guardiola’yı, Klopp’u alalım, Türkiye’de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim.İdmanlarda futbol oynamıyorum. Oynarsam çocukların morali bozulacak. Frikik işine de hiç girmiyorum. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur.”

LJAJİC İTİRAFI

Sergen Yalçın “Ljajic eğer İstediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz oyunu oynarsa, kullanabiliriz. Geçişleri onun üzerinden yapmamız lazım ama top almıyor, kaçak oynuyor. Saklanıyorsun ve kaçak oynuyorsun diye kendine de söyledim” diye konuştu

