Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık meydana geldi

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.
Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve kritik maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan 9 oyuncuya Kasımpaşa karşısında görev vermeyi düşünmeyen Terim'in, Kasımpaşa karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.
Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart, kaleci Altay’ı ceza sınırına getirdi. Eğer genç eldiven, gelecek hafta Ankaragücü karşısında da kart görürse, bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 5 önemli karşılaşmaya çıkacak. Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek