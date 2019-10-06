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'Başınızı dik tutun'

'Başınızı dik tutun'

SAHASINDA Antalyaspor’a 1-0 yenilen F.Bahçe’de futbolcular maçın ardından bir toplantı yaptı.

AKŞAM

Futbolcuların, maçı ve önlerindeki döneme dair yapacaklarını değerlendirdiği toplantının uzaması sebebiyle, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediği aktarıldı. Kötü performans gösteren futbolcuların takım arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu, “Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

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