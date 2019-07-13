Başına silah dayadılar annesi kurtardı!

AKŞAM

COPA Amerika’da, Arjantin maçında gördüğü kırmızı sonrası annesinden fırça yiyen Medel, hayatında annesinin neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. Hayatı kitap olan Beşiktaşlı yıldızın, annesinden başka hiçbir şeyden korkmadığını belirten kitabın yazarı Cristian Arcos şu bilgileri verdi: 2015’te Medel’in hayatını yazmaya karar verdim. Çünkü onun hikayesini anlatmaya iten özel nedenler vardı. Özellikle amatör olarak geçirdiği sürede üstesinden gelmesi gereken çok önemli engellerle karşılaştı.

CAMDAN FIRLADI YARA ALMADI

Örneğin henüz 14 yaşındayken başına dayanan silah ve geçirdiği büyük kaza. 14 yaşındayken bir oyun sırasında otomotik silahlı biri içeriye girer ve Medel’in kafasına silahı dayar. Ancak o anda annesi saldırganla yüzleşir. Kendi kafasını işaret ederek, “Beni vur” diyerek kendisini Medel’e siper eder. Bir keresinde de araba kullanırken çok hızlı bir şekilde gidiyordu. Sonunda kaza geçirdi ve emniyet kemeri olmadığı için ön camdan dışarı fırladı. İnanılmaz şekilde bir şey olmadı. Hastaneye gelen ve onu bulan annesi, herkesin gözünün önünde onu azarladı.

KÖTÜ ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTI

Medel’in annesi de kendisi gibi çok güçlü karakterli bir kadın. Annesi dışında hiçbir şeyden korkmuyor. Tüm aşırı durumlarda hayatında etkili olan kişi annesi Marisol’dur. Mütevazı bir aileden geliyor ve kazandığı her başarı ona pahalıya mal oldu. Fiziksel olarak boyu kısa olduğu için de hayatında tüm limitleri zorlamak durumunda kaldı. Bu yüzden de sahada bir dövüşçü ruha sahiptir. Hayvani bir rekabet yanı var. Catolica’dan ayrılmasının nedeni de mahallesindeki kötü arkadaşlarından uzaklaşmak içindi. Ve kariyerindeki kilit adam Bielsa oldu.