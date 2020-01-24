Basın toplantısında bomba detay! 'İstifa ediyorum'

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Arda Turan’ı kadroda istemediklerini belirten ve bu kararı oy çokluğuyla aldıklarını söyleyen Mustafa Cengiz’in satır aralarında Fatih Terim’le yolları ayırma izlenimi vermesi dikkatlerden kaçmazken başkanın bomba yaratacak ifadeler kullanması camiayı şoke etti. Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Mustafa Cengiz’in tecrübeli yöneticilere söz hakkı vermemesi kafalarda soru işareti bırakırken Cengiz’in Fatih Terim ismini kesinlikle telaffuz etmemesi ise ‘ayrılık’ ihtimalini güçlendirdi.
Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısı sırasında Abdurrahim Albayrak’a Fatih Terim’den ‘istifa ediyorum’ mesajının geldiği iddia edilirken, Albayrak’ın bu mesajı okur okumaz moralinin oldukça bozulduğu ve yüzünün düştüğü belirtildi.
Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.
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