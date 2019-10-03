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  3. Basel'in Trabzonspor maçına özel hazırladığı videoda skandal hata!

Basel'in Trabzonspor maçına özel hazırladığı videoda skandal hata!

Basel'in Trabzonspor maçına özel hazırladığı videoda skandal hata!

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel, maça özel bir video hazırladı. Videoda gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin olmaması dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

Basel, sosyal medya hesabında Trabzon'a gelişlerini anlatan bir video yayınladı. Ancak video gösterilen Türkiye haritası yanlıştı.

MARMARA'NIN BİR KISMI YOK

Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yoktu.

Basel'in paylaştığı haritada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un bir kısmının olmaması büyük tepki çekti.

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