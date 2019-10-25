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Basel'e galibiyet için tek gol yetti

Basel'e galibiyet için tek gol yetti

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1

C Grubu:

Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1

Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2

D Grubu:

PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1

F Grubu:

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2

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