Başakşehirli Elia'dan Beşiktaş açıklaması

Medipol Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Eljero Elia’dan bir transfer itirafı geldi. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ocak ayında kendisini siyah-beyazlı takıma getirmek istediğini söyledi.
Başakşehir’ın yıldız kanat oyuncusu Elia, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Elia, geçtiğimiz dönem Beşiktaş’a transferinin mümkün olduğunu ancak gerçekleşmediğini söyledi.
Başakşehir’den eski hocası Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde kendisini istediğini belirten Elia, ‘Ocak ayı transfer döneminde eski hocam Abdullah Avcı beni Beşiktaş’a istedi. Beşiktaş yönetimi menajerimle temasa geçti ancak daha sonra bir şekilde bu transfer gerçekleşmedi’ şeklinde konuştu.
Ocak ayı transferlerinin kolay olmadığını söyleyen ve bu nedenle turuncu-lacivertli takıma odaklandığını belirten Hollandalı futbolcu, ‘Burada kupa kazanmak istiyoruz. Ligde ve Avrupa’da hedeflerimiz var. Avrupa Kupası’nda çeyrek final oynama şansımız çok yüksek. Futbolu çok özledim’ ifadelerini kullandı.
2017’de Başakşehir’in Feyenoord’tan transfer ettiği Elia, 81 maçta görev alırken 10 gol atıp 6 asist kaydetti. (Ajansspor)
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