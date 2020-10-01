Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'ın ön eleme turunda PAOK'a kaybetmesinin ardından ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.
TORBALAR
1. Torba: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto
2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax
3. Torba: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta
4. Torba: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, Medipol Başakşehir, Rennes, Ferencvaros
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sadık Çiftpınar'a Süper Lig ekiplerinden Sivasspor talip oldu. Yiğidolar, başarılı stoperi kiralamak istiyor.
Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, sarı-lacivertli takımın reddedilemez olduğunu ifade etti.
Beşiktaş, tecrübeli golcü Nikola Kalinic ile 2,5 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşma sağlamıştı ancak Hırvat forvet, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile görüştükten sonra maaş talebini bir anda 3 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden vazgeçti.
TFF, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.