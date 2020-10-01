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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 18:09
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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'ın ön eleme turunda PAOK'a kaybetmesinin ardından ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.

TORBALAR

1. Torba: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. Torba: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, Medipol Başakşehir, Rennes, Ferencvaros

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