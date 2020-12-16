Başakşehir'in rakibi Turgutluspor

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'dan haber bekliyor G.Saray'dan haber bekliyor Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaı planlayan Galatasaray'ın gündeminde Umut Meraş var.

Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.

Ne yapmaya çalışıyorsun Tisserand! Ne yapmaya çalışıyorsun Tisserand! Kadıköy'deki Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası Marcel Tisserand'ın ağır kalması, inanılmaz hataları ve düşen performansı eleştiri konusu oldu. 27 yaşındaki stoper hem tandemdeki istikrarı hem de partnerlerinin futbolunu bozdu.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.

F.Bahçe'de kanat sürprizi F.Bahçe'de kanat sürprizi Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.