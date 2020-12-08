Başakşehir'in rakibi PSG! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında PSG deplasmanına çıkıyor. Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor.
Manchester United, PSG ve Leipzig’in 9’ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddiası bulunmuyor.
PARIS SAINT-GERMAIN - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN Sports 1
STAT: Parc de Princes
HAKEM: Ovidiu Hategan
MUHTEMEL 11’LER
PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean
Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba
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