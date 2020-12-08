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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 08:00
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Başakşehir'in rakibi PSG! Muhtemel 11'ler

Başakşehir'in rakibi PSG! Muhtemel 11'ler

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AKŞAM

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, bu akşam Paris'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkıyor.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında PSG deplasmanına çıkıyor. Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor.

Manchester United, PSG ve Leipzig’in 9’ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddiası bulunmuyor. 

PARIS SAINT-GERMAIN - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

STAT: Parc de Princes

HAKEM: Ovidiu Hategan

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean

Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba

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